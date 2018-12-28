تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.





وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الكويتية 1544 المتجهة الى الكويت ورحلة الخطوط المصرية العالمية 5340 المتجهة إلى مدريد ورحلة الخطوط اير كايرو 475 المتجهة إلى جدة تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.



