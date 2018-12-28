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أخبار البلد

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 11:17 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 3 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الكويتية 1544 المتجهة الى الكويت ورحلة الخطوط المصرية العالمية 5340 المتجهة إلى مدريد ورحلة الخطوط اير كايرو 475 المتجهة إلى جدة تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأشارت المصادر إلى أن حركة الملاحة الجوية لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية وأنه تم تكثيف الاستعدادات للتعامل مع أي حالة طارئة تنتج عن حالة الطقس. 

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