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ديني

الشحات العزازي: الله لا يحب المقصرين في عملهم

الخميس 28/فبراير/2019 - 06:49 م
صدى البلد
محمد شحتة
علق الشيخ الشحات العزازى، من علماء الأزهر الشريف، على حادث محطة مصر، قائلا "الله لا يحب المهملين والمقصرين، ودائما من أمن العقاب أساء الأدب".

وتابع العزازى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "من يخاف عقاب الله سبحانه وتعالى لا يقصر، ومن يخاف من القانون أيضا لمن ليس لديه وازع دينى، وبالتالى لابد أن يعاقب القانون كل من تسبب فى هذه الكارثة".

واستشهد العزازي، بحديث النبي "إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" كما قال الله "فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ".

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