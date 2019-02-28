العشائر الفلسطينية تكرم البعثة الطبية المصرية في قطاع غزة

كرمت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية اليوم الخميس، البعثة الطبية المصرية التي تعمل في قطاع غزه في مقر اقامتهم في فندق المشتل.



ورحب الدكتور راضى اسماعيل رئيس البعثة الطبية المصرية بوفد الهيئة العليا لشؤون العشائر، واستعرض عمل البعثة الطبية المصرية والخدمات التي تقدمها والعمليات الجراحية التي قامت بها .



وبدوره رحب الحاج ابو سلمان المغني المنسق العام للهيئة العليا لشؤون العشائر بالبعثة الطبية المصرية على ارض قطاع غزة.



وقال الحاج ابو سلمان المغني ان وجود البعثة الطبية المصرية في قطاع غزه تركت اثرآ طيبآ لدى المواطنين، وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها قطاع غزه على جميع الاصعدة وفي مقدمتها القطاع الصحي الذي دمر بفعل الحصار الظالم والمناكفات السياسية الذي يشكل خطر مباشر على حياة المواطنين.



واضاف المنسق العام للعشائر الفلسطينية في قطاع غزه اننا دائمآ نراهن على الاشقاء المصريين وندرك جيدًا انهم لن يتركونا وحيدين نقارع الحصار والاحتلال.



وأكد عاكف المصري المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشؤون العشائر ان وجود مثل هذه البعثات الطبية المصرية على ارض قطاع غزه والى جانب ما تقدمه من خدمات طبية ايضآ ترفع معنويات المواطنين وتبرق الامل في نفوسهم وتؤكد عمق العلاقات الفلسطينية المصرية، مضيفآ ان هذا ليس بجديد على الشقيقة الكبرى مصر التي دائمآ تحتضن فلسطين ارضآ وقيادة وشعبآ وقضية.



واعربت الهيئة العليا لشؤون العشائر عن املها في زيادة هذه البعثات الطبية من قبل الشقية مصر والعمل على دخول المستلزمات الطبية والادوية التي تحتاجها مستشفيات قطاع غزه لتخفيف المعاناة عن اهلنا المحاصرين في قطاع غزه .



وكانت الهيئة العليا لشؤون العشائر على الدوام تناشد جميع الاطراف على تحييد القضايا المعيشية والحياتية وفي مقدمتها القطاع الصحي عن المناكفات السياسية .