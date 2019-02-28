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وفاء عامر تكشف سر تحرش أحمد الفيشاوي بدرة .. فيديو

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:00 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة وفاء عامر، إن اتهام أحمد الفيشاوي بالتحرش بالفنانة درة، في أحد المهرجانات غير صحيح؛ مشيرة إلى أن تصرف الفيشاوي يعد تصرفا عفويا تم تضخيمه.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "تحت السيطرة"، المذاع على قناة "النهار"، أن الممثل أحمد الفيشاوي بداخله طفل ولا يقصد التحرش بدرة إطلاقا.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لأحمد الفيشاوي ودرة زروق في مهرجان الجونة الأول .

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