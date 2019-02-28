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رياضة

محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 28 في البريميرليج

الخميس 28/فبراير/2019 - 11:18 م
صدى البلد
أحمد هاني
اختار موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول في التشكيلة المثالية للجولة الـ 28، من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي .

وشارك محمد صلاح في فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد"، وظهر بمستوى جيد.

وتواجد 6 لاعبين من نادي ليفربول وهم محمد صلاح، ساديو ماني، أليسون، فيرجيل فان دايك، أرنولد، وأوريجي، فيما غاب نجوم مانشستر سيتي وتشيلسي عن التشكيلة المثالية.

وانحصر سباق المنافسة على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بين فريقى ليفربول المحترف ومانشستر سيتى قبل 10 أسابيع على نهاية المسابقة.

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