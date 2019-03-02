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رياضة

طاقم تدريب مصري يقود المنتخب الأوليمبي لجنوب السودان

السبت 02/مارس/2019 - 11:57 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى
حرص اتحاد جنوب السودان لكرة القدم على اختيار الجهاز الفني والطبي الإدارى للمنتخب الأوليمبي لجنوب السودان بقيادة مصرية خالصة.

وتشكل الجهاز من المدير الفنى هانى جمال، والمدرب العام محمد عبد العزيز عدس، والمدرب نيكولا، ومخطط الأحمال عمرو الغرباوى، ومدرب حراس المرمى عمرو عبد الفتاح، حكم الدرجة الأولى المخضرم بمنطقة الإسماعيلية.

كما تم تشكيل الجهاز الطبي والإداري للمنتخب الذي يستعد لخوض مباراتي منتخب تونس التى ستجري الشهر الجاري فى التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

جدير بالذكر أن اتحاد جنوب السودان لكرة القدم تم تأسيسه عام 2012 وانضم لعضوية الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بنفس العام بعد الانفصال عن السودان كدولة مستقلة.

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