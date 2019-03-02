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حوادث

تشريع مجلس الدولة ينتهي من قانون مكافحة المخدرات

السبت 02/مارس/2019 - 03:00 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما انتهى قسم التشريع من مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار الخاص بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات صدورها.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، وتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، وقانون الجمارك، وتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وقانون تنظيم النشاط التمويلي الاستهلاكي، ومشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.

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