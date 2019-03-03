تعرف على أفضل 7 أنواع سلطة في مطابخ العالم.. أغربها الجزر والزبيب

كشف موقع هيلث عن أفضل 10 أنواع سلطة حول العالم، يمكنك تحضيرها وتتضمن..



سلطة الجزر والزبيب:

يتميز المطبخ المغربي بتنوع أطباق السلطة، ومكوناتها بين المكسرات والخضراوات والصوص، وتعتمد هذه السلطة على الزبادي والمايونيز وعصير الليمون، ولا توضع على النار.



سلطة البربا بالجبن:

لا زلنا في المطبخ المغربي، تحتاج هذه الوصفة لمدة إعداد بسيطة لسلق البنجر وتحميص الصنوبر على النار.



سلطة طماطم بالموتزاريللا:

ستحتاجين للعسل والخل البلسميك وبعض الخس الكابوتشا، لتنفذي هذه الوصفة على طريقة رانيا الجزار، أما الشيف هشام البنا، فقد أضاف إليها مخلل الخيار.



سلطة البيض والبطاطس:

هذه المرة نحن في روسيا، حيث تستطيع السلطة الروسية أن تكون وجبة غذائية متكاملة، تحتوي على الخضراوات الطازجة والمسلوقة مثل البسلة والكوسة والجزر، وكذلك البطاطس والبيض، بالإضافة إلى المايونيز.



سلطة السبانخ والتوت:

باستخدام التوت وعين الجمل والموتزريلا والتفاح، جددي طعم السبانخ المعتاد، واحصلي على طبق صحي خفيف للإفطار، كما تأتي هذه الوصفة من أوروبا.



سلطة الفلفل المشوي:

لا زلنا في المطبخ الأوروبي، حيث يتركون الفلفل في الفرن لربع ساعة، ثم يترك في كيس نايلون ليحتفظ ببخاره، ثم يبدأ التقشير والتقطيع وباقي خطوات الصوص والنكهة .



سلطة البطاطس بالبسطرمة:

الفاصوليا الحمراء تزين هذه الوصفة غير التقليدية لعمل البطاطس، وهي وصفة مصرية ببعض الإضافات .