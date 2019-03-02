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محافظات

رفع 1910 أطنان قمامة وتطوير ميدان مبارك بمركز سنورس بالفيوم.. صور

السبت 02/مارس/2019 - 09:06 م
رفع 1910 طن قمامة
رفع 1910 طن قمامة وتطوير ميدان مبارك بمركز سنورس بالفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بشن حملات مكثفة في كافة المجالات المختلفة للظهور بالمظهر اللائق والحضاري فى إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بالمتابعة الدورية.

في قطاع النظافة تم رفع 1910 أطنان قمامة واتربة من طريق مصر الفيوم وقرى مركز سنورس ،والإنتهاء من دهانات في نطاق مركز سنورس والقرى التابعة له، كما تم تطوير شعاري مدخل مدينة سنورس بجرفس و شعار مدخل الطريق السياحى ببحيرة قارون وتشغيل نافورة طريق مصر الفيوم السريع وتطوير ميدان مبارك بالرسومات مع اعمال التشجير ودهان الاعمدة ، وجارٍ إنشاء بوابة لمدخل قرية بيهمو طريق مصر الفيوم .

وقامت الحملة بإخلاء شارع بورسعيد وسعد زغلول من الباعة الجائلين،فضلا عن تجميع سوق المدينة والسوق العمومى بميدان الملاحة ، كما تم اصدار الرخص القانونية للاعلانات و بلغت عددها 9 رخص هذا الاسبوع وإزالة 7 حالات تعد علي مساحة 8 قيراط بدائرة مركز سنورس.
رفع 1910 أطنان قمامة وتطوير ميدان مبارك بمركز سنورس بالفيوم.. صور
رفع 1910 أطنان قمامة وتطوير ميدان مبارك بمركز سنورس بالفيوم.. صور
رفع 1910 أطنان قمامة وتطوير ميدان مبارك بمركز سنورس بالفيوم.. صور

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