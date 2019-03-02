طب بيطري دمنهور تنظم فعاليات دوري خاص لكرة القدم.. صور

نظمت رعاية الشباب بكلية الطب البيطري بجامعة دمنهور فعاليات دوري كرة القدم الخاص بالكلية وذلك بملعب التعليم المدنى بدمنهور.



شارك عدد من الفرق تضم طلاب من الفرقة الاولى حتى الفرقة الخامسة، بالإضافة إلى فريق خاص من أعضاء هيئة التدريس .



اكدت الكلية ان الفعاليات تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية وبناء الجسم السليم للطلاب وتاتى هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والدكتور نبيل محمد بكير عميد كليه الطب البيطرى .

