‎أبو ريدة: تعديلات المجلس العالمي تصب في مصلحة كرة القدم

قال المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري وعضو مجلس الفيفا إن التعديلات الجديدة التي تم إقرارها من جانب مجلس كرة القدم العالمي، ستصب في مصلحة متعة إضافية للكرة على مستوى العالم وستساعد في مزيد من التطور والمتعة للعبة الشعبية الأولى في العالم.



وشارك أبو ريدة في مجلس كرة القدم العالمي باسكتلندا حيث يعتبر من بين ٤ شخصيات فقط من الفيفا لهم حق حضور جلسات مجلس كرة القدم المعني بتطوير اللعبة وتحسينها ووضع قوانينها الجديدة التي يتم العمل بها في جميع أنحاء العالم.



وحضر أبو ريدة أول أمس جلسة لقمة كرة القدم عقدت في العاصمة الإيطالية روما لأول مرة في التاريخ، حيث أوضح أبو ريدة أن مجلس الكرة العالمي يعمل من خلال التعديلات الجديدة والتي سيليها تعديلات أخرى هدفهم العمل على مشاكل الكرة وإنهاء كل ما يقتل متعة اللعبة الشعبية الأولى في العالم والعمل على مزيد من الإثارة والقوة.



وأقر مجلس كرة القدم العالمي عدة تعديلات على قوانين الكرة سيتم العمل بها بداية من شهر يونيو المقبل، وتتمثل في: 1/ إذا لمست الكرة يد المهاجم داخل منطقة الجزاء، ونتج عنها هدف سواء متعمدًا أو لا، سيتم إلغاء الهدف 2/ اللاعب الذي يتم استبداله، ليس مطالبًا بالخروج من منتصف الملعب، بل يغادر من أقرب نقطة له 3/ اللاعبون أصبح مسموح لهم لمس الكرة داخل منطقة الجزاء، في ركلات المرمى 4 / أصبح بإمكان الحكم إشهار البطاقات الصفراء أو الحمراء للجهازين الفني والإداري للفرق، وليس الطرد شفهيًا، عكس ما كان يحدث سابقا. 5 / إذا لمست الكرة الحكم في إحدى الهجمات، بإمكانه إجراء إسقاط للكرة، على عكس ما كان يحسب من قبل بأن الحكم مثل الهواء 6 / حارس المرمى مطالب بوضع قدم واحدة على خط المرمى، في ركلات الجزاء 7 / اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه اللاعبين، الذين يثيرون المشاكل في الحائط البشري خلال الركلات الثابتة‎.