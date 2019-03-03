يوفنتوس يتقدم على نابولي بهدفين في الشوط الأول من قمة الكاليتشو

تقدم فريق يوفنتوس على نابولي بهدفين نظيفين في قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.



أهدر زيلينسكي فرصة التقدم لنابولي بعد خطأ في إبعاد الكرة من بونوتشي، ليضعها زيلينسكي يسار المرمى.



وفي الدقيقة الثالثة عشر، وقف اللاعبون لتحية ديفيد أستوري لاعب فيورنتينا والذي توفي في العام الماضي.



وفي الدقيقة 27 طرد أليكس ميريت حارس مرمى فريق نابولي بعد تدخل مع البرتغالي كريستيانو رونالدو ، ليحل محله الكولومبي ديفيد أوسبينا، ولم يمهله البوسني ميراليم بيانيتش دقيقة، حتى أسكن شباكه بالهدف الأول لليوفي من ركلة حرة مباشرة ، أسكنها على يمين أوسبينا معلنًا عن الهدف الأول لليوفي.



وأضاف إيمري كان الهدف الثاني لنادي السيدة العجوز في الدقيقة 39 برأسية رائعة، سكنت شباك أوسبينا، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليوفي بهدفين نظيفين.



ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري ، برصيد 69 نقطة ، بينما يحتل نابولي المركز الثاني برصيد 56 نقطة.





