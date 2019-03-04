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رياضة

كشف طبي لجميع لاعبي المنتخب الأولمبي قبل ودية مالاوي

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:44 م
شوقى غريب
شوقى غريب
يسري غازي
يبدأ المنتخب الأولمبي في الرابعة عصر اليوم، معسكره المفتوح استعدادا للقاء مالاوي الودي يوم الجمعة المقبل، ضمن استعدادات الفريق لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة للدورة الأولمبية (طوكيو 2020)، حيث يخوض تدريبه اليوم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب المدير الفني على خضوع جميع اللاعبين المختارين للمعسكر لكشف طبي بمعرفة الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أيمن زين لتحديد جاهزية جميع عناصر الفريق.

ومن المقرر أن يعقد شوقي غريب اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتحديد أهداف المرحلة الحالية من الإعداد والأهداف المطلوب تحقيقها خلال لقاء مالاوي باعتباره "بروفة" جادة قبل السفر منتصف الشهر الحالي إلى أسبانيا للدخول في معسكر هناك يتخلله إقامة مباراتين وديتين أمام منتخبي أمريكا وهولندا يومي 22 و 26 مارس الحالي.

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