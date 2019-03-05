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برلمان

استدعاء وزير التموين إلى البرلمان بسبب المستبعدين من البطاقات

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:01 م
وزير التموين والتجارة
وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي
عبد الرحمن سرحان
تحفظ النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على شروط المستبعدين من بطاقات التموين فى المرحلة الثانية، مؤكدًا ضرورة مراجعة بعض هذه الشروط، التي لا تستند لأي معايير منطقية.

وقال "الجوهري"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن الحالة الاقتصادية التي يمر بها المواطنون، تقف مانعًا أمام حذف المحبوسين وفقا لأحكام قضائية نهائية من البطاقات التموينية، لأن الأسرة تقوم بزيارات له، لذا يجب توفير الدعم الذي كان يحصل عليه، مضيفًا: نحن بهذا نعاقب الأسرة.

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن يكون هناك حصر لعدد المسجونين الذي ينطبق عليهم الشرط، ودراسة الحالة، على أن تراعى مدة سجنهم، لأن هناك من يسجن لمدة 6 شهور فقط، وبالتالي فإن رفع الدعم عنه ثم إعادته بعد خروجه، يتطلب وقت كبير جدًا.

وتساءل، النائب، عن موقف المسافرين بالخارج بغرض العمل، والذين يزالون فى قائمة الدعم،: هل ستتم إضافتهم بعد العودة أم لا؟.

وأعلن عمرو الجوهري، عن طلبه استدعاء وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، لمناقشته في هذه الشروط التي وضعتها الوزارة، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغه من أنه خلال أسبوع سيكون الوزير باللجنة الاقتصادية.

وأعلنت وزارة التموين، عن المستبعدين من البطاقات التموينية، وفقا للمرحلة الثانية، الذين لا يستحقون الدعم، وجاءت الشروط كالتالي:

‫- من يستهلك أكثر من 650 كيلو وات شهريا من الكهرباء

- من تتعدى فاتورة المحمول الخاصة به أكثر من 800 جنيه شهريًا

- دفع مصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنويا فأكثر للطفل الواحد

- امتلاك سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث

- شاغلو الوظائف العليا.

- المسافرون خارج البلاد بغرض العمل.

- المحبوسون بأحكام قضائية نهائية .

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