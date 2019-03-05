شاهد.. أول ظهور لهنا شيحة وأحمد فلوكس للرد على شائعة طلاقهما

حرصت الفنانة بشرى على زيارة الفنان أحمد فلوكس والفنانة هنا شيحة فى منزلهما، حيث قررت الظهور إلى جمهورها بطريقة اللايف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" للرد على شائعة طلاقهما التى انتشرت مؤخرًا.



وقد ظهر الزوجان فى اللايف للرد على تلك الشائعات بطريقة غير مباشرة.



أكدت بشرى أنها ذهبت للزوجين للتأكد من الشائعات التى انتشرت مؤخرًا.



وخلال اللايف أكدت هنا شيحة أن الأخبار التى انتشرت مؤخرًا حول طلاقهما ليس لها أساس من الصحة، مؤكدة أن الشائعات سخيفة، خاصة أن البعض أختلق تفاصيل كاذبة.



وأضافت هنا، أنها كانت تعانى من نزلة برد شديدة، وبعد استيقاظها من النوم فوجئت بانتشار أخبار عن طلاقها، مؤكدة أن زوجها أحمد فلوكس مشغول بتصوير دوره حاليًا فى فيلم براءة ريا وسكينة.

