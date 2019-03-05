ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد.. أول ظهور لهنا شيحة وأحمد فلوكس للرد على شائعة طلاقهما

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:25 م
صدى البلد
أحمد البهي
حرصت الفنانة بشرى على زيارة الفنان أحمد فلوكس والفنانة هنا شيحة فى منزلهما، حيث قررت الظهور إلى جمهورها بطريقة اللايف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" للرد على شائعة طلاقهما التى انتشرت مؤخرًا.

وقد ظهر الزوجان فى اللايف للرد على تلك الشائعات بطريقة غير مباشرة.

أكدت بشرى أنها ذهبت للزوجين للتأكد من الشائعات التى انتشرت مؤخرًا.

وخلال اللايف أكدت هنا شيحة أن الأخبار التى انتشرت مؤخرًا حول طلاقهما ليس لها أساس من الصحة، مؤكدة أن الشائعات سخيفة، خاصة أن البعض أختلق تفاصيل كاذبة.

وأضافت هنا، أنها كانت تعانى من نزلة برد شديدة، وبعد استيقاظها من النوم فوجئت بانتشار أخبار عن طلاقها، مؤكدة أن زوجها أحمد فلوكس مشغول بتصوير دوره حاليًا فى فيلم براءة ريا وسكينة.
شاهد.. أول ظهور لهنا شيحة وأحمد فلوكس للرد على شائعة طلاقهما
شاهد.. أول ظهور لهنا شيحة وأحمد فلوكس للرد على شائعة طلاقهما
شاهد.. أول ظهور لهنا شيحة وأحمد فلوكس للرد على شائعة طلاقهما
شاهد.. أول ظهور لهنا شيحة وأحمد فلوكس للرد على شائعة طلاقهما

ترشيحاتنا

استدعاء وزير التموين إلى البرلمان بسبب المستبعدين من البطاقات

أميرة تطلب الخلع.. الزمالك جنن جوزي

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

تعرف على التوصيات الكاملة لمؤتمر نبذ التعصب والفتن الرياضية.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

دولة آسيوية تقرر فصل الموظفين حال ضبطهم يلعبون PUBG

الهلال السعودي يخطف 3 نقاط ثمينة من العين الإماراتي في أبطال آسيا.. فيديو

هل فعل الكبائر يمنع قبول التوبة ؟

حاول اغتصاب زوجته الحامل فشق رأسه بالمنجل.. صور

بلاغ للنائب العام ضد معتز مطر لتحريضه على القتل و رفع السلاح

تاجر فاكهة يعلن عن مسابقة لاختيار زوج لابنته.. والجائزة ثروة

الأرصاد: الأمطار الغزيرة والرعدية مستمرة غدًا وهذا هو موعد تحسن الطقس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

دموع وقبلة وطابع شفاه.. الإنبوكس أهدر جوابات الزمن الجميل.. نوستالجيا

فيديو

رئيس تحرير الزمان التركية: أردوغان يوفر الأسلحة الكيماوية لـ داعش
الباز يفجر مفاجأة حول علاقة أسرة أردوغان بمظاهرة أمام سفارة مصر بأنقرة.. فيديو
هبة لبيب: مركز الابتكار بجامعة النيل الأهلية يتبنى جميع إبداعات الشباب
وزيرا خارجية تونس والجزائر: الميليشيات عقبة أمام التقدم السياسي في ليبيا
ميسي يستعرض مهاراته في لعبة جديدة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟