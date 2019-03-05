دار الإفتاء: يجوز إضافة المكفول إلى عائلة الكافل

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم طلب الأسرة الكافلة تغيير اسم أم الطفل المكفول ليوافق الاسم الأول للأم الكافلة، فما الحكم الشرعي؟



وقالت الإفتاء، في ردها على السؤال، إنه لا يجوز تغيير اسم أم المكفول المدون في شهادة ميلاده ليوافق اسم الكافلة؛ لِمَا في ذلك من التبني المحرم شرعًا.



واستشهدت الدار بقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ كما أنه يجوز إضافة المكفول إلى عائلة الكافل.