ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

فضائل شهر رجب.. مفتي الجمهورية: له نفحات ربانية ولا حرج من الصيام فيه

الخميس 07/مارس/2019 - 10:55 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن لشهر رجب فضائل ونفحات ربانية، فقد خلق الله الكون وجعل بعض الأماكن أفضل من الأخرى، وبعض الأزمان أفضل من بعض، وبعض الأشخاص أفضل من بعض.

وأضاف علام أن الأزمان كلها محل عبادة وتقرب إلى الله؛ لكن الأشهر المقبلة هي مفضلة عند الله، لذلك يجب أن نكثر فيها من العبادة والتقرب إلى الله، بإحسان القول وإحسان المعاملة مع الناس، وبر الوالدين وغيرها من الأعمال المحببة إلى الله تعالى، كما يجب أن نستفيد من هذه الأيام ولا نضيعها.

وأكد أن الله تعالى فضَّل الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) على سائر المرسلين وسائر الخلق، مشيرًا إلى أن الشهداء مفضلون عند الله؛ فهم يحاربون اليوم إرهابيين ليسوا على حق، داعيًا الله أن نكون في درجتهم ورتبتهم فقد ماتوا في سبيل رسالة شريفة ونبيلة.

وأوضح المفتي في تصريحات له أن الرسول كان إذا أقبل شهر رجب يدعو الله أن يبلغه رمضان وهو على طاعة، مؤكدًا أنه لا حرج في أن يصوم الإنسان في رجب كما يظن البعض، مشيرا إلى أن الصيام من العادات المستحبة في كل وقت إلا ما حرم الله مثل صيام يوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق.

وأكد أن "الإسلام مبني على اليسر والسماحة، لأننا عندما ننظر إلى الإطار العام للتكاليف الشرعية نجدها لا تخرج عن قدرة الإنسان واستطاعته، فالشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ولا يوجد بها تشدد، وقد أعطانا الرسول النموذج عندما كان يخير بين أمرين فيأخذ بالأيسر".

ترشيحاتنا

الجهادي المتلعثم.. مقاتل داعش يعلن رغبته في الاتجار بالمخدرات بعد عودته ..شاهد

مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة ضابط في تبادل إطلاق نار بدائري الجيزة

أب يتهرب من إثبات نسب ابنه بسبب كوباية مياه ..فيديو

تخلصي من الشعر المجعد في 30 دقيقة

وزير المالية: خطة لخفض الدين العام إلى ٨٠% من الناتج المحلي ٢٠٢٢

شيكابالا: انتظروني في الزمالك بعد شهر ..فيديو

تعرف على إيرادات قرمط بيتقرمط بعد 7 أسابيع من العرض

نويت الانتحار أنا وحبيبة قلبى.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة خلف ونعيمة بسوهاج

سعر الدولار اليوم الخميس 7 -3- 2019

رئيس مجلس الأمة الكويتي يصل القاهرة

رئيس الوزراء: الموافقة على إجراءات سرعة تنفيذ مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

49 يوم تعذيب .. مدرب جيم يجبر زوجته على القفز من الطابق الخامس +18.. صور

رئيس الوزراء: الموافقة على إجراءات سرعة تنفيذ مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

المقس.. حكاية قرية الجمرك التي اختفت في ميدان رمسيس.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أنور السادات من المنوفية للجيزة.. وعلاقته بالألمان

ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

فيديو

الجزار يكشف عن أسباب تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى.. فيديو
لعشاق التحف والأنتيكات.. 10 دقائق مثيرة داخل منزل هاوى جمع العملات.. فيديو
وزير الإسكان: نسعى إلى توفير 14 مدينة من مدن الجيل الرابع.. فيديو
عملات نادرة.. ربع جنيه الجمال طبع عام 1945 وقيمته 4 آلاف.. فيديو
الأرصاد تعلن اليوم انتهاء فرص سقوط الأمطار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟