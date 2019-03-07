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ديني

هل إخراج الزكاة من فضائل شهر رجب .. أستاذ فقه يجيب

الخميس 07/مارس/2019 - 11:46 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أنه لا صوم ولا صلاة بعينها تخص شهر رجب، فيما ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، الذي لم يخص شهر رجب بشيء من العبادات، فلم يُذكر في السُنة النبوية أو القرآن ما يحُث على صلاة، خاصة بشهر رجب، ولا صوم فيه، باستثناء الأيام القمرية «13، 14، 15» من الشهر، وفي هذا هو كغيره من الشهور الأخرى ولا اختلاف.

وحول أهمية إخراج الزكاة في شهر رجب قال كريمة في تصريحات لـ "صدى البلد" لا بأس في إخراج الزكاة في شهر رجب، موضحًا أنها تقع تحت بند الخير، لكنها ليست واجبة، فقد حكم الشرع أنه يجب إخراج زكاة الأموال عند حولان حولها بشرطه سواء كان رجبا أو غيره، بمعنى أنه إذا أتم المسلم حوله على النصاب وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر، وقد يتوافق هذا مع شهر رجب.

وتابع كريمة: يجوز تعجيل إخراج الزكاة، لاغتنام الصدقة على من لا يوجد مثله في الحاجة عند تمام الحول، أو ليُعين الناس على الاستعداد لشهر رمضان، مشيرًا إلى أنه خير، وليس وجوبيا.

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