ثقافة العزم والتحدي .. شعار مهرجان أبوظبي للموسيقى الكلاسيكية

تنطلق اليوم فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان أبوظبي، الذي تنظمه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تحت رعاية الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وتحت شعار "ثقافة العزم"، ويحتفي المهرجان هذا العام بأصحاب الهمم وحملة شعلة العزم والتحدي، بالتزامن مع استضافة أبوظبي لبطولة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.



كما يحتفي المهرجان ضمن احتفاليته الثقافية العالمية، وفي إطار مهمته الأساسية لبناء جسور التواصل الثقافي وتعزيز الحوار بين الأمم، بالتنوع الثقافي والثراء الفني لجمهورية كوريا الدولة ضيف الشرف لهذه الدورة.



ويشارك في المهرجان هذا العام أكثر من 500 فنان عالمي من 17 دولة، من بينهم 18 مؤلفًا موسيقيًا، يقدمون عروضًا تقام لأول مرة في العالم العربي، يحييها نخبة من نجوم الأوبرا والباليه والأوركسترا والجاز والفلامينكو من حول العالم إضافة إلى أعمال التكليف الحصري والإنتاج المشترك وغيرها من البرامج.



وتتصدر مشهد انطلاق الدورة السادسة عشرة من مهرجان أبوظبي، فرقة الباليه الكورية الوطنية وذلك في مساء يوم الخميس 7 مارس 2019 على مسرح قصر الإمارات حيث تقدم عرض باليه "جيزيل"، يتبعه في اليوم التالي الجمعة 8 مارس 2019 فرقة الأوركسترا الكورية السيمفونية عرضًا مبهرًا بقيادة المايسترو تشي يونغ تشانغ يرافقه عازف البيانو جاي هيوك تشو.



وسيكون عشاق فن الجاز الأمريكي على موعد مع جاستين كوفلين، فنان الجاز وعازف البيانو الأمريكي الحائز على العديد من الجوائز وذلك مساء يوم 11 مارس بمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي حيث يقدم عرضه المستوحى من ألبومه الجديد "عائد إلى المنزل" من إنتاج دريك هودج، وصديق مهرجان أبوظبي كوينسي جونز، فيما يقام حفل "توسكا" للسير برين تيرفل ترافقه فرقة أوركسترا كامري بقيادة جاريث جونز والجوقة الويلزية يوم الجمعة 15 مارس 2019، وينضم له اثنان من نجوم الأوبرا هما كريستين أوبولايس وفيتوريو غريغولو.



واحتفاءً "بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية – أبوظبي"، الذي سيقام في العاصمة الإماراتية، أعلن مهرجان أبوظبي 2019 استضافة حفل مميز بعنوان "معًا للإندماج" بالتعاون مع الألعاب الأولمبية الخاصة في كوريا والألعاب العالمية الخاصة بأولمبياد أبوظبي، تحييه مجموعة مختارة من أصحاب الهمم من كوريا يوم 16 مارس على مسرح قصر الإمارات، ويشهد الحفل الذي تقوده مغنية السوبرانو الشهيرة والحائزة على جائزة جرامي "سومي جو"، عزف أعمال كلاسيكية لشوبرت، وموزارت، وهايدن، بالاضافة إلى أعمال موسيقى البوب لفنانين معاصرين مثل ستيفي واندر وإنيو موريكوني. وسيؤدي المقطوعات مجموعة مختارة من أصحاب الهمم من كوريا من عازفي الجيتار والبيانو والبوق المنفردين.



ويقام عرض بعنوان "الظلال" (سومبراس) يوم 21 مارس، وهو العرض الذي تم تصميمه خصيصًا بمناسبة الذكرى العشرين لفرقة سارا باراس لباليه الفلامينكو. ويتمحور العرض حول "لا فاروكا"، وهي رقصة رافقت هذه الفنانة الموهوبة من مدينة كاديز الإسبانية طوال مسيرتها الفنية الممتدة، وذلك قبل أن يختتم المهرجان على مدار يومي 29 و 30 مارس بحفل لفرقة باليه دار أوبرا باريس بعنوان "جولز" لجورج بالانشين، وسترافق الفرقة، أوركسترا "با دي لو"، واحدة من أقدم فرق الأوركسترا السمفونية الفرنسية.

