وائل جمعة يسترجع ذكريات مصر في أمم أفريقيا 2010

استرجع وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ذكريات فوز المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية 2010 والتي أقيمت بغانا .



ونشر، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من مبارة مصر وغانا في نهائى امم افريقيا 2010" وعلق قائلًا " من ذكريات كاس افريقيا 2010 والموجهات الثنائية مع نجم المنتخب الغانى أسامواه جيان"



يذكر أن صخرة الدفاع المصري حقق مع منتخب مصر بطولات 2006 و2008 و2010.