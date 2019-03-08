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رياضة

وائل جمعة يسترجع ذكريات مصر في أمم أفريقيا 2010

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:41 ص
وائل جمعة
وائل جمعة
محمد بدران
استرجع وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ذكريات فوز المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية 2010 والتي أقيمت بغانا .

ونشر، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من مبارة مصر وغانا في نهائى امم افريقيا 2010" وعلق قائلًا " من ذكريات كاس افريقيا 2010 والموجهات الثنائية مع نجم المنتخب الغانى أسامواه جيان"

يذكر أن صخرة الدفاع المصري حقق مع منتخب مصر بطولات 2006 و2008 و2010.
وائل جمعة يسترجع ذكريات مصر في أمم أفريقيا 2010

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