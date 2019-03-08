رسميا.. رانيري مديرا فنيا لـ روما حتي نهاية الموسم

أعلن نادي روما الإيطالي عن اتفاقه مع المدير الفني المخضرم كلاديو رانييري لقيادة الفريق حتي نهاية الموسم.



وأقيل رانيري منذ أيام من تدريب فريق فولهام الإنجليزي بسبب النتائج السيئة مع الفريق، ليتم تعيينه مديرا فنيا لفريق روما مؤقتا حتي نهاية الموسم.



وفي تصريحات نقلتها الصحف الإيطالية نقلا عن رانيري عقب وصوله مطار روما، قال:" عندما يطلبني فريق روما فمن المستحيل أن أقول لهم لا".



ويحتل فريق روما المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة.



وأعلن روما أمس عن رحيل المدير الفني للفريق، إيزيبيو دي فرانشيسكو عقب الخسارة أمام بورتو البرتغالي، بنتيجة 1-3 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ومن ثم توديع البطولة.

