مستقبل وطن ينظم معرضا للسلع المعمرة بـ الحوامدية

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بالحوامدية، إقامة وتنظيم معرض السلع المعمرة، لأهالي بمدينة الحوامدية وأم خنان والشيخ عتمان، والعاملين بشركة السكر أو شركات القطاع العام وأصحاب المعاشات بدون مقدم وبفائدة ١٠% سنويا، وذلك بالتعاون مع بنك مصر وشركة الأخوة جروب «المهندس محمد البوصيرى».



وتوجه أمين الحزب بالحوامدية حلمى عبدالفتاح بالشكر لقيادات بنك مصر التي أعطت الثقة والفرصة للحزب، وأحمد نعمان مدير عام البنوك ومصطفى البوصيرى مدير بنك مصر البدرشين.