الجيش الأمريكي ينقل قوات من إسرائيل إلى العراق

قال موقع "دبكا" الإسرائيلي، اليوم السبت، نقلا عن مصادر عسكرية خاصة، لم يذكرها، إن الجيش الأمريكي بدأ منذ يوم الأربعاء، إدخال دعم عسكري إلى العراق، لافتا إلى أن القوات المتواجدة في قواعد عسكرية بإسرائيل والأردن يتم نقلها إلى العراق.



وتابع الموقع أن القوات الأمريكية الأخرى صدرت لها أوامر بالبقاء على أهبة الاستعداد في مناطق الخليج وجنوب أوروبا، خاصة في القواعد الأمريكية برومانيا وبلغاريا، استعدادا لاحتمالية إرسالها إلى العراق.



وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن الاستعدادات العسكرية الأمريكية تم الإعلان عنها في أعقاب ملاحظة استعدادات قوات الميليشيات العراقية الموالية لإيران لتنفيذ هجمات على القوات والقواعد الأمريكية في العراق وسوريا، في المناطق الغربية والشمالية للعراق بالمحاذاة مع سوريا.

