3 وزراء يتفقدون أعمال تطوير طريق المطار - الكورنيش بأسوان

تفقد وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، ومحافظ أسوان، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق المطار- الكورنيش، استعدادا لمؤتمر الشباب العربى الإفريقى، الذى تستضيفه المدينة السبت المقبل.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطريق بطول 20 كم، مقسم على 3 قطاعات، بداية من بوابة مطار أسوان، ومرورا بطرق السادات، ونهاية بكورنيش مدينة أسوان.
ونوه الوزير بأن الأعمال تشمل ترميم ورصف وتركيب بلدورات وأرصفة، وتدبيش ورفع مخلفات، وتشجير، وزراعة أحواض، وخلافه من أعمال التطوير، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال خلال أيام.