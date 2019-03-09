3 وزراء يتفقدون أعمال تطوير طريق المطار - الكورنيش بأسوان

تفقد وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، ومحافظ أسوان، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق المطار- الكورنيش، استعدادا لمؤتمر الشباب العربى الإفريقى، الذى تستضيفه المدينة السبت المقبل.





وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطريق بطول 20 كم، مقسم على 3 قطاعات، بداية من بوابة مطار أسوان، ومرورا بطرق السادات، ونهاية بكورنيش مدينة أسوان.



