مدارس كفر الشيخ تحتفل بيوم الشهيد ..صور

احتفلت مدارس كفر الشيخ ، اليوم السبت ، بيوم الشهيد بفقرات الإذاعة المدرسية ، وإقامة عدد من الندوات والمحاضرات،حيث تناول المعلمون بالحصة الأولى أهمية احتفال مصر بيوم الشهيد، الموافق يوم 9 مارس من كل عام ، وإعطاء الطلاب نبذة عن الشهيد.



كما شهدت بعض المدارس تكريم أسر الشهداء، وخاصة في المدارس التي أطلق عليها أسماء الشهداء وما قدومه لمصر من تضحية.



كما شهدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، احتفالية مجمع تيدا للتعليم الأساسى بيوم الشهيد، حيث ارتدى عدد من الأطفال الزي العسكري خلال أدائهم الاستعراضات، وأوبريت الشهيد وابن الشهيد.



وحمل الأطفال نعشًا يمثل موقف توديع ابن الشهيد لوالده، حيث تضمنت الاحتفالية العرض المروري بالمدينة المرورية وما تضمه من إشارات وطرق وسيارات الكترونية ووحدات إسعاف، وتعليمات عن اتباع تعليمات المرور.