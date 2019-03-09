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محافظات

غدا..بدء الانتخابات البرلمانية التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون

السبت 09/مارس/2019 - 05:05 م
غدا..بدء الانتخابات
غدا..بدء الانتخابات البرلمانية التكميلية لمجلس النواب
محمد امين
تبدأ غدا الأحد الانتخابات البرلمانية التكميلية بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية وذلك بعد خلو مقعد في الدائرة بعد وفاة النائب محمود الخشن .

ويخوض الانتخابات التكميلية غدا 18 مرشحا تقدموا باوراق ترشحهم للجنة الانتخابات البرلمانية وتم قبول أوراق المرشحين بعد استيفاء أوراقهم المطلوبة للترشح .

والجدير بالذكر أن مجلس مدينة أشمون قد انهي الاستعدادات الأخيرة للعملية الانتخابية من حيث الاشراف على تجهيز المقرات الانتخابية وجاهزيتها لاستقبال الناخبين وأماكن إقامة موظفي اللجان .

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