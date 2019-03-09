غدا..بدء الانتخابات البرلمانية التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون

تبدأ غدا الأحد الانتخابات البرلمانية التكميلية بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية وذلك بعد خلو مقعد في الدائرة بعد وفاة النائب محمود الخشن .



ويخوض الانتخابات التكميلية غدا 18 مرشحا تقدموا باوراق ترشحهم للجنة الانتخابات البرلمانية وتم قبول أوراق المرشحين بعد استيفاء أوراقهم المطلوبة للترشح .



والجدير بالذكر أن مجلس مدينة أشمون قد انهي الاستعدادات الأخيرة للعملية الانتخابية من حيث الاشراف على تجهيز المقرات الانتخابية وجاهزيتها لاستقبال الناخبين وأماكن إقامة موظفي اللجان .