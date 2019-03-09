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رياضة

الأهلي يخسر من فيتا كلوب ويتصدر مجموعته بفارق الأهداف

السبت 09/مارس/2019 - 08:08 م
صورة سابقة من جانب
صورة سابقة من جانب الفريقين
حسن العمدة
حقق فريق فيتا كلوب فوزًا صعبًا علي منافسه الأهلي بهدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الشهداء فى الجولة الـ5 من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وجاء هدف فيتا في الدقيقة 84 عن طريق تيسلا كسدينا من تسديدة قوية لتصطدم فى محمد هاني وتغير اتجاهها وتسكن شباك علي لطفي .

الشوط الأول :

وبدأ الأهلي بأداء قوي في الضغط المتواصل علي لاعبي فيتا كلوب فى وسط الملعب وتمكنوا من الاستحواذ عليه .

وفى الدقيقة الثانية، تلقي كريم نيدفيد تمريرة رائعه خلف دفاعات فيتا وانفرد بالمرمي وسددها بطريقة غريبة فتصطدم بمدافع فيتا وتتحول لركنية للأهلي .

وتعرض حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب للسقوط على أرضية الملعب أثناء أحداث المباراة وعلى الفور تدخل المسعفون لعلاجه واستأنف اللقاء مرة أخرى فى الدقيقة 7 .

وأهدر فريق فيتا فرصة هدفاً بعد ما كانت الكرة في حوزة دفاع الأهلي قبل أن ينقض لاعب فيتا ويخطف الكرة لكن الشناوي يخرج ويتصدى للكرة ويخرجها إلى ركنية.

وأصيب محمد الشناوي فى الدقيقة 19 عقب احتكاك قوي مع مهاجم فيتا كلوب وطالب لاعبو الأهلي بتبديله علي الفور ودخل علي لطفي بدلا منه.

وأنقذ علي لطفي مرماه من تسديدة قوية من لاعب فيتا كلوب فى الدقيقة 34 ويشتتها دفاع الاهلي .

الشوط الثاني :

بدأ الأهلي بالضغط المتواصل علي لاعبي فيتا كلوب فى وسط الملعب وتمكنوا من الاستحواذ عليه .

ونظم فريق الأهلي هجمة تكتيكية، عقب عرضية أرضية من مروان لأجايي يمررها لناصر ماهر يسددها أرضية رائعة على يسار حارس فيتا يتصدى لها .

وتلقي ناصر ماهر تمريرة من لأجايي يسندها لمعلول ليسددها قوية لكنها جاءت في منتصف المرمى يتصدى لها حارس فيتا كلوب .

وسدد مروان محسن كرة قوية ليتصدي لها حارس فيتا ويشتتها الدفاع الي ركلة ركنية فى الدقيقة 63 .

وكالعادة تألق علي لطفي فى تصدي كرة صاروخية من تسديدة قوية من جناح فريق فيتا كلوب وتتحول الي ركلة ركنية .

وبرغم من الهزيمة يتصدر الاهلي جدول المجموعه بـ7 نقاط ، ويتساوى فيتا كلوب فى نفس النقاط بفارق الأهداف

وتضم المجموعة الرابعة هم: الأهلي، سيمبا التنزاني، شبيبة الساورة، فيتا كلوب .

-الاهلي 7 نقاط .
- فيتا كلوب 7 نقاط .
- سيمبا التنزاني 6 نقاط .
- شبيبة الساورة 5 نقاط .

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