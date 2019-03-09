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منوعات

العثورعلى جثتى بريطاني وإيطالى بعد أيام من صعودهما الجبل القاتل.. صور

السبت 09/مارس/2019 - 08:27 م
صدى البلد
أحمد شريف
أكد سفير إيطاليا في باكستان وفاة اثنين من متسلقي الجبال الأوروبيين المفقودين على جبل نانجا باربات ، وهو أعلى جبل من ضمن أطول تسع جبال بالعالم.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل"، أن البحث عن المتسلق البريطاني توم بالارد والإيطالي دانييل ناردي، انتهى بعد أن أكد فريق البحث الجوي أن الصور الظلية التي شوهدت على ارتفاع حوالي 5900 متر كانت لجثث المتسلقين.

وكشفت السفير ستيفانو بونتيكورفو عن خبر وفاة المتسلقين اليوم السبت عبر تغريدة بحسابها الشخصي على تويتر، بعد أن قامت مروحيات الجيش الباكستاني مع أربعة رجال إنقاذ بتفتيش الجبل لعدة أيام.

ويعد بالارد ، البالغ من العمر 30 عاما ، ابن المتسلقة البريطانية أليسون هارجريفز ، أول امرأة تتسلق جبل إيفرست وحدها، والتي توفيت عن عمر يناهز 33 عامًا خلال نزولها من قمة جبل جودوين أوستن اعلى ثاني جبل بالعالم في عام 1995.

كان المتسلقان انطلاقا في الصعود الجبل الشاهق يوم 22 فبراير ، مما جعله يصل إلى معسكر القاعدة الرابع في اليوم التالي ، لكنهما أجرى اتصالًا آخر في 24 فبراير من ارتفاع يبلغ حوالي 20،700 قدمًا (6،300 دقيقة) على جبل نانجا باربات قبل أن يصبحوا في عداد المفقودين
العثورعلى جثتى بريطاني وإيطالى بعد أيام من صعودهما الجبل القاتل.. صور
العثورعلى جثتى بريطاني وإيطالى بعد أيام من صعودهما الجبل القاتل.. صور
العثورعلى جثتى بريطاني وإيطالى بعد أيام من صعودهما الجبل القاتل.. صور
العثورعلى جثتى بريطاني وإيطالى بعد أيام من صعودهما الجبل القاتل.. صور

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