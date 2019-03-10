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الرئيس السيسي: رواتب ضباط الجيش والشرطة متواضعة جدا.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 02:18 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كل الشهداء الذين قدمتهم مصر سواء عسكريين أو مدنيين ثمن كبير جدًا دفعته بلدنا من أجل العيش في أمان وسلام.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة الثلاثين بمناسبة يوم الشهيد، الأحد: "يا ترى إحنا بندي الجيش والشرطة إيه؟ يا ترى بيقولوا عايزين فلوس؟ ولا بيقولوا مش هنكمل إلا لو إديتنا؟ لا والله لا حصلت ولا بتحصل".

وتابع: "المبالغ والمرتبات اللي بياخدها الضباط بالجيش والشرطة متواضعة جدًا.. لو قلتلكم الأرقام هتستغربوا، وطول عمر الجيش والشرطة كدة، ومحدش أبدًا طلب زيادة وقال إحنا بنقدم أرواحنا وسايبين ولادنا وممكن نسيبهم على طول".

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