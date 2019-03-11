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رياضة

سيناريو الأوراق البديلة لتعويض غياب ديمبلي مع برشلونة أمام ليون

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:16 م
صدى البلد
إسراء أشرف
يبدو أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، سيواجه مشكلة آخرى في حال غياب عثمان ديمبلي جناح الفريق، عن مواجهة ليون الفرنسي المقبلة، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف البارسا نظيره الفريق الفرنسي، يوم الأربعاء المقبل، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "كامب نو"، في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي الكتالوني أمس، أن ديمبلي يعاني من شد طفيف في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، ولم يكشف موقفه من المشاركة أمام ليون، مشيرًا إلى إنها ستتحدد خلال الأيام المقبلة حسب حالة اللاعب.

ووفقًا لسيناريو الأوراق البديلة الذي رصدته صحيفة "ماركا" الإسبانية، في حال غياب ديمبيلي عن مواجهة ليون، فإن الاحتمال الأول أن يعتمد فالفيردي على البرازيلي فيليبي كوتينيو مثلما دفع به أساسيًا في المباراة الأخيرة أمام رايو فاييكانو بالدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز البلوجرانا 3-1.

أضافت: "الاحتمال الثاني، هو أن يدفع بالبرازيلي مالكوم فيليبي، الذي يجيد اللعب على الطرفين".

أما الاحتمال الثالث والأخير، أن يبدأ فالفيردي بخطة 4-4-2، حيث سيعتمد على ليونيل ميسي ولويس سواريز في خط الهجوم، خلفهم سيرجيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش وآرثر في خط الوسط، برفقة كارليس ألينيا، أو سيرجي روبيرتو أو أرتورو فيدال.

وكان ديمبلي اشتكى من آلام عقب مشاركته مع البارسا أمام رايو فاييكانو في المباراة الأخيرة، رغم أنه شارك بديلًا في الشوط الثاني.

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