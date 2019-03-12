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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يحقق في شكاوى ضد قنوات BBC والرافدين والصحة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:38 م
رئيس المجلس الاعلى
رئيس المجلس الاعلى للإعلام
عبدالوكيل ابوالقاسم
تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي، اجتماعًا غدًا الأربعاء، لمناقشة 3 شكاوى وصلت للمجلس؛ الأولى تتهم قناة "BBC" بإهانة الشعب المصري من خلال أحد برامجها، الذي كرر ضيفه الإهانة للشعب عدة مرات.

وقال جمال شوقي رئيس اللجنة فى تصريحات صحفية إن الشكوى الثانية من الدكتورة دينا أنور الناشطة في مجال حقوق الإنسان، تتهم قناة الرافدين و3 صحف ومواقع إلكترونية بالخوض في الأعراض واقتحام الخصوصية والسب والقذف، حيث تناقلت تلك الوسائل رأيا مفبرك لها على مواقع التواصل نسب إليها كذبًا واعتمدت عليه هذه الوسائل الإعلامية في إطلاق الأكاذيب والشائعات.

وأضاف: "أما الشكوى الثالثة تتهم قناة الصحة والجمال بالسب والقذف، فيما تستكمل اللجنة مناقشة 12 شكوى أخرى متنوعة مقدمة ضد عدد من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية.

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