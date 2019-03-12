ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السيسي: مهتمون بتعزيز التعاون المشترك مع السودان لتحقيق التنمية والاستقرار

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:21 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول عوض بن عوف، النائب الأول للرئيس السوداني ووزير الدفاع، والفريق أول صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنية السوداني، بحضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك سفير السودان بالقاهرة.

ورحب الرئيس بلقاء عوض بن عوف، طالبًا نقل التحيات للرئيس عمر البشير، وهنا بن عوف على منصبه الجديد نائبًا أول للرئيس السوداني، والذي يعكس الثقة والإيمان في قدراته ورؤيته نحو المشاركة في تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار للشعب السوداني الشقيق.

وأكد الرئيس اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومةً وشعبًا، وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، والذي يعد امتدادًا للأمن القومي المصري.

من جانبه؛ نقل عوض بن عوف إلى الرئيس تحيات الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكدًا التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، ومعربًا عن خالص تعازيه ومواساته نيابةً عن حكومة وشعب السودان في ضحايا حادث محطة مصر.

وأشاد النائب الأول للرئيس السوداني بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية وكبار المسئولين من الجانبين، مثمنًا في ذات السياق الدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، ومعربًا عن تطلع بلاده للاستفادة من الدور الريادي لمصر بالمنطقة وتجربتها التنموية الملهمة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، حيث تم الإعراب عن الارتياح المتبادل لمسار التعاون المشترك، كما تم تأكيد أهمية إتمام مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين، وكذا الدراسات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية بينهما".

ترشيحاتنا

تفاصيل بشعة فى واقعة قتل أطفال المرج على يد والديهم.. الزوج حقن عينى زوجته بالبطاس والكلور وأجبرها على إغراقهم.. صور

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الجونة والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

أجيري يضع لجنة المسابقات فى ورطة

محمد صلاح: مستعد للتخلي عن حلمي مقابل هذا الأمر

فيديوجراف | قلب الأم خذلها.. سعودية تنسى رضيعها بالمطار

4 توصيات نارية من الأعلى للإعلام لضبط أداء الإعلام الرياضي

نوستالجيا.. ماما مايسة: أنا كرهت جوزى فى الأكل.. واشترى لى بالطو فرو عشان ضربنى ..فيديو

تعرف على طلب منتخب تونس من الزمالك بشأن فرجاني ساسي

شاهد.. أحمد فهمى يكشف كواليس ارتباطه بهنا الزاهد.. ويروى: بتخرج من حمام السباحة شبه علي ربيع.. والأخيرة ترد: شوفته عبيط

الأهلي يضم وجهين جديدين لتدريبات فريق الكرة

أول ظهور لـ محمد صلاح بعد الهجوم عليه

زكريا ناصف يوجه رسالة لمجلس إدارة الأهلي بشأن التتش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

رئيس الوزراء يرحب بمقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية بمصر.. صور وفيديو

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة أمم أفريقيا.. صور

فيديو

فيديوجراف | قلب الأم خذلها.. سعودية تنسى رضيعها بالمطار
رئيس شعبة الذهب بالفيوم: حركة البيع والشراء تعاني ركودا.. فيديو
فيديوجراف.. أصوات الكون حقيقة ترصدها ناسا
شاهد.. لعبة استميشن تتحول إلى رياضة لها دوري وبطولات
عمر الجلا: السفر بشكل عام يكسب الشخص أشياء في ذاته.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟