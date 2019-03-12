السيسي: مهتمون بتعزيز التعاون المشترك مع السودان لتحقيق التنمية والاستقرار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول عوض بن عوف، النائب الأول للرئيس السوداني ووزير الدفاع، والفريق أول صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنية السوداني، بحضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك سفير السودان بالقاهرة.



ورحب الرئيس بلقاء عوض بن عوف، طالبًا نقل التحيات للرئيس عمر البشير، وهنا بن عوف على منصبه الجديد نائبًا أول للرئيس السوداني، والذي يعكس الثقة والإيمان في قدراته ورؤيته نحو المشاركة في تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار للشعب السوداني الشقيق.



وأكد الرئيس اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومةً وشعبًا، وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، والذي يعد امتدادًا للأمن القومي المصري.



من جانبه؛ نقل عوض بن عوف إلى الرئيس تحيات الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكدًا التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، ومعربًا عن خالص تعازيه ومواساته نيابةً عن حكومة وشعب السودان في ضحايا حادث محطة مصر.



وأشاد النائب الأول للرئيس السوداني بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية وكبار المسئولين من الجانبين، مثمنًا في ذات السياق الدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، ومعربًا عن تطلع بلاده للاستفادة من الدور الريادي لمصر بالمنطقة وتجربتها التنموية الملهمة.



وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، حيث تم الإعراب عن الارتياح المتبادل لمسار التعاون المشترك، كما تم تأكيد أهمية إتمام مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين، وكذا الدراسات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية بينهما".