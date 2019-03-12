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السودان وإثيوبيا يوقعان بروتوكولا لنشر قوات مشتركة على الحدود بين البلدين

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:01 م
السودان وإثيوبيا
السودان وإثيوبيا
أ ش أ
وقعت وزارتا الدفاع بدولتي السودان وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الأركان المشتركة بالخرطوم، بروتوكول نشر القوات المشتركة على الحدود بين البلدين لضبطها ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة .

ووقع عن الجانب السوداني رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، وعن الجانب الإثيوبي الجنرال سعارا ميوكنن يامارا رئيس أركان الجيش الفيدرالي، وذلك في إطار اجتماعات اللجنة العسكرية السودانية الإثيوبية المشتركة .

وقال رئيس الأركان السوداني - في تصريح - "إننا وقعنا هذا البروتوكول لنشر قوات من الطرفين كعمل مشترك، واستهدينا فيه بتجربتنا مع الجارة تشاد، وإن السودان ظل يقدم مبادرات إقليمية من أجل حفظ أمن واستقرار المنطقة التي تعج بالصراعات".

وأضاف "أنه بهذه الخطوة ستمضي الدولتان بقوة لضبط كل الإشكالات ومنع الاحتكاكات وحفظ حقوق شعوب المناطق الحدودية، خاصة وأن علاقاتنا مع إثيوبيا علاقات تاريخية وجوار فضلا عن توفر الإرادة السياسية بين قيادتي البلدين من خلال دعوتهم لأن تكون هنالك شراكات وتعاون " .

ونوه بأن هناك اتفاقيات وبروتوكولات وقعت بين جيشي البلدين حيث وضعت آليات للتعاون العسكري، وآليات للاجتماعات على مستوى الوزراء ورؤساء الأركان والخبراء والفرق المتعاملة الحدودية، وقال "ظلت هذه الآليات منذ عام 2009 تعمل بوتيرة واحدة ومتناغمة لإيجاد حلول لكل الإشكالات التي تحدث في الحدود، وظلت في تطور ونماء حيث حفظت العلاقات التاريخية بين البلدين إلى أعلى درجاتها من الانسجام والتنسيق المشترك".

وأوضح أن الخبراء بين البلدين سيجتمعون بعد أسبوعين في مدينة القضارف السودانية، لإعداد التفاصيل لأماكن هذه القوات الحدودية التي ستكون في مواقعها المحددة لها قبل حلول الخريف ومن ثم تفعيل هذا البروتوكول المشترك، وقال "سنخطو خطوات بعيدة في شراكة استراتيجية وتعاون نموذجي لكل القارة الأفريقية وبين دول الجوار".

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