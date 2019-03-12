منة شلبي تكشف سر عدم زواجها حتى الآن.. فيديو

وجهت الفنان إسعاد يونس سؤالا إلى الفنانة منة شلبي، قائلة:" هتتجوزي امتى"، لترد الأخيرة:" والله معرفش وكل شيء نصيب، وأكيد هشوفه".



وأضافت " شلبي" في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلة:" أنا مش رافضة مبدأ الزواج ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حاليا".



وتابعت:" مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي امتي، وناس كتير لقيتها بتقولي مش هتلحقي تخلفي ولازم تتجوزي بسرعة".

