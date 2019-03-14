دوزي يحصد 3.5 بأحدث كليباته باختصار .. فيديو

تخطى نجم الأغنية المغربية عبد الحفيظ الدوزي حاجز الـ3 ملايين ونصف المليون مشاهدة، بأحدث أغانيه «باختصار»، التي طرحها على طريقة الفيديو كليب يوم 8 مراس الجاري، ووصل إجمالي مشاهدات الكليب إلى 3 ملايين و638 ألف مشاهدة، وتقول كلمات الأغنية:



باختصار أنا مليت الإنتظار ...كل مرة و تيجى ليا باعتذار

لالالا لازم حل هالمسأله ...عيتينى عيتينى و أتعبتينى

باختصار أنا مليت الإنتظار ...كل مرة و تيجى ليا باعتذار



واختار دوزي الجمع بين مجموعة من الألوان الغنائية، حيث اعتمد على كلمات بلهجة بيضاء تجمع بين المغربي والشرقي والخليجي بالإضافة إلى الإيقاعات الأوروبية، وقد تعامل في هذه الأغنية مع الفنان الكبير جلال الحمداوي على مستوى كتابة الكلمات والألحان و التوزيع، بعد مجموعة من الأغاني الناجحة التي جمعتهما، وكانت آخرها أغنية "آمر"، التي حققت نجاحا كبيرا وتجاوزت نسب مشاهدتها 70 مليونًا على يوتيوب.



وقد جاء هذا العمل بعد مجموعة من التحضيرات التي استغرقت حوالي 6 أشهر، وثم تسجيلها بين بلجيكا وفرنسا، أما الفيديو كليب الخاص بها فقد تم تصويره في عدة مدن تركية تحت إشراف المخرج التركي الكبير كمال باشبوغ، الذي سبق للدوزي التعامل معه في فيديو كليب أغنيته الناجحة "الموجة".



واختار دوزي في فيديو كليبه الجديد الاعتماد على آخر تقنيات السينما العالمية لتصوير مشاهد الأكشن والإثارة الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان دوزي هو الديو الغنائي الذي جمعه مع الفنانة اللبنانية يارا بعنوان “ملّيت” بتعاون مع الفنان الفرنسي من أصل مغربي «دي جي يوسف» والتي حققت نجاحا كبيرا على المستوى العربي.