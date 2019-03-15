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فتح باب التسجيل في عمومية انتخابات الصحفيين

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:04 ص
انتخابات نقابة الصحفيين
انتخابات نقابة الصحفيين
محمد بدران
فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين في العاشرة صباحا، باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، تمهيدا لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و٦ أعضاء.

ويستمر التسجيل فى الجمعية العمومية حتى الساعة 12 ظهرا وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يتم المد بحد أقصى للساعة الثانية ظهرا لحين اكتمال النصاب.

ويبدأ التصويت لاختيار النقيب وأعضاء المجلس من الثانية والنصف ظهرا حتى السابعة مساء، على أن يبدأ الفرز بعدها مباشرة.

وبحسب ما حددت اللجنة، فإن التصويت فى الانتخابات يتم فى ورقتين لكتابة أسماء المرشحين؛ واحدة خاصة بالنقيب والثانية بأعضاء المجلس ، على أن يجوز اختيار الأعضاء من فوق أو تحت السن دون التقيد بعدد معين.

كما أشارت اللجنة المشرفة إلى أن ورقة التصويت تكون باطلة حال اختيار خمسة فقط، أو زيادة العدد عن 6، أو وجود شطب فى الورقة.
فتح باب التسجيل في

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