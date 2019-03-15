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أخبار العالم

الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي الأفريقي تستعرض نجاحات منتدى شباب العالم

الجمعة 15/مارس/2019 - 02:54 م
منتدى الشباب العربي
منتدى الشباب العربي الأفريقي
أ ش أ
تناقش الجلسة الافتتاحية لملتقي الشباب العربي والإفريقي - الذي تنطلق فعالياته في مدينة أسوان ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعقد تحت عنوان "منتدى شباب العالم: آفاق جديدة"- ، ما حققه المنتدى من نجاحات على مدى العامين الماضيين.

وتهدف الجلسة إلى إلقاء الضوء على تطور فكرة منتدى شباب العالم وتحوله إلى كيان ضخم دائم التطور، وإبراز المبادرات والبرامج والنجاحات التي حققها المنتدى، وتوضيح الرؤية والخطة المستقبلية للمنتدى.

وأوضحت مصادر الملتقى العربي الأفريقي ، أن منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ شهد نجاح كبير في نسختيه الأولي والثانية، وأُقيمت آخر فعالياته بمدينة شرم الشيخ، في نوفمبر العام الماضي " ٢٠١٨" .

وكان المنتدى قد انطلق عام "٢٠١٧ " في نسخته الأولى بدعوة من شباب مصر لشباب العالم؛ ليبعث برسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع. وقد شهد المنتدى في نسخته الثانية التي أقيمت العام الماضي" 2018" مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

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