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أخبار العالم

رئيس وزراء فرنسا يشكر الشرطة وينتقد داعمي السترات الصفراء

السبت 16/مارس/2019 - 07:50 م
رئيس وزراء فرنسا
رئيس وزراء فرنسا
رحيم يسري
قال رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب إن أعمال العنف التي ارتكبت، اليوم، في الشانزليزيه غير مقبولة، موضحا أن هؤلاء الذين يتغاضون أو يشجعون مثل تلك الأفعال تجعلهم "شركاء" في أعمال العنف.

ونقلت صحيفة "لوفيجارو" عن فيليب قوله إن من يختلقون الأعذار لمرتكبي تلك الأفعال ومن يشجعوهم هم شركاء بالفعل، معربا عن دعمه الكامل لرجال الشرطة.

وأضاف أنه يشعر بالغضب جراء أعمال العنف التي وقعت اليوم خلال الأسبوع الثامن عشر من احتجاجات السترات الصفراء، داعيا إلى احترام قوة القانون التي تمثل روح الديمقراطية والجمهورية.

وتوجه رئيس الحكومة الفرنسية إلى الشانزليزيه لتقديم الشكر والتحية إلى رجال الشرطة، عقب اشتباكات عنيفة مع محتجي السترات الصفراء.

وشهدت باريس ،السبت، اشتباكات عنيفة بين الشرطة والسترات الصفراء، كما تحول الشانزليزيه إلى ساحة حرب وقام محتجون بتدمير المحال التجارية في الشارع وسلب ونهب عدد من الممتلكات.

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