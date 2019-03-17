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القاعة الرئيسية تستعد لبدء أولى فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان.. صور

الأحد 17/مارس/2019 - 09:03 ص
فعاليات اليوم الثاني
فعاليات اليوم الثاني لملتقي الشباب العربي والافريقي
رسالة أسوان - محمد عبد المنعم
تستعد القاعة الرئيسية لملتقى الشباب العربي والأفريقي لبدء أولى فعاليات اليوم الثاني للملتقى، الذي يقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المنتظر أن تتضمن أجندة الملتقى مجموعة من الموضوعات الثرية تتنوع بين الجلسات الحوارية، وورش العمل، ومائدة مستديرة، وافتتح الملتقى يوم السبت الموافق 16 من مارس في تمام السادسة مساءً باحتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وتنطلق الجلسات وورش العمل باليوم الثاني بجلسة افتتاحية بعنوان "منتدى شباب العالم: آفاق جديدة"، كما تعقد في نفس اليوم جلسة نقاشية عن مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية من الساعة 11.30 صباحًا، وجلسة نقاشية أخرى بعنوان "أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على أفريقيا والمنطقة في تمام الثانية ظهرًا، كما تُعقد مائدة مستديرة بعنوان "وادي النيل ممر للتكامل الأفريقي والعربي" من الساعة 1.30 ظهرًا حتى 3 ظهرًا.

وبالتوازي مع الجلسات المختلفة، تُعقد ثلاث ورش عمل الأولى بعنوان "كيف تصبح رائد أعمال ناجحا"، والثانية حول ريادة الأعمال من منظور أفريقي، والأخيرة عن تنفيذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل من الساعة 2 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

وتختتم أعمال اليوم الثاني بالجلسة الختامية للملتقى من 7.30 م حتى 9 م.

جدير بالذكر أن إدارة الملتقى خصصت اليوم الثالث لقيام المشاركين بجولات حرة لزيارة معالم مدينة أسوان السياحية والأثرية واحتفالًا بإعلانها عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019.

والملتقى هو إحدى فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms)، والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري ونظرائه في جميع أنحاء العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات، وذلك من خلال تنظيم عدة فعاليات على مدار العام، ويأتي الملتقى تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عُقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة السلام شرم الشيخ؛ والتي نصّت على إقامة ملتقى للشباب العربي والأفريقي بمدينة أسوان.
القاعة الرئيسية تستعد لبدء أولى فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان.. صور
القاعة الرئيسية تستعد لبدء أولى فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان.. صور
القاعة الرئيسية تستعد لبدء أولى فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان.. صور
القاعة الرئيسية تستعد لبدء أولى فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان.. صور
القاعة الرئيسية تستعد لبدء أولى فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان.. صور

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