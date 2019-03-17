وزير النقل للبرلمان: أنا وهبت وقتي وصحتي لخدمة الوطن.. واللي يغلط نعلمه الصح فين.. صور

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل: "اللي يغلط نعلمه الصح فين، لكن اللي يمد إيده على حاجة هنقطعها، مؤكدا أن الأخطاء واردة وجميعنا نعمل لتصحيح الأخطاء لكن دون ذلك غير مقبول".



جاء ذلك تعليقا على قراره بإقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد، خلال استقباله لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، والتي تزور محافظة الإسكندرية لتفقد الموانئ وعدد من الطرق بالمحافظة، بالإضافة إلى محطتي القطار بالإسكندرية، والترام.



وتابع: "اصبروا علينا شهرين علشان نعرف كل المشكلات، وسنبدأ العمل وفقا على تشخيص صحيح من خلال تعظيم الإمكانيات المتاحة للوزارة، ولن نستسلم لضعف الموارد والإمكانيات المالية".



وأكد وزير النقل، أن العسكريين لا يعرفون غير حب الوطن والتفاني في خدمته، قائلا: "نحن كجنود في وزارة النقل لسنا أقل من الشهداء في سيناء، ونتمنى أن نكون مثلهم لما قاموا به من تضحيات من أجل هذا الوطن".



وقال الوزير: "أنا لم أكُ بعيدا عن وزارة النقل، ولكن هناك مفاتيح وخبايا سيساعدني فيها نواب لجنة النقل، ونحن نقدم وقتنا بالكامل ومجهودنا لصالح البلد على مدار 24 ساعة وسيكون هناك مردود إيجابي في اقرب وقت".



وأشاد: بوزراء النقل السابقين وكافة المسؤولين، قائلا: "كل من سبقوني لهم فضل وقاموا بأدوار جيدة، ولكن العيب في المنظومة بالكامل، لذا سنعمل على حل كافة الإشكاليات في الفترة المقبلة".



وأكد كامل الوزير، أن كل ملاحظات وتوصيات لجنة النقل موضع تقدير واحترام من الوزارة وهذه التوصيات ستساعدنا في القيام بأعمالنا على أكمل وجه.



وقال: "كلنا نواب عن الشعب المصري، وأمام مصلحة الشعب تتلاشى المصالح الشخصية، وأنا وهبت وقتي وصحتي ومضحي بكل حاجة عشان خدمة الوطن".



وفيما يتعلق بإصلاح أوضاع السكة الحديد، قال الوزير: "أول خطوة في الإصلاح مسؤولية المواطن المصري، وكل مواطن يجب أن يلتزم بدفع التذكرة، والحفاظ على المرافق".



وأشار الوزير، إلى أنه أثناء تفقد عدد من المحطات لاحظ شكوى المواطنين من تأخر القطارات، ولكن في نفس الوقت أغلبهم غير ملتزم بدفع التذاكر، مؤكدا أن التزام المواطنين بدفع التذاكر يساعد كثيرا في توفير موارد للهيئة ومن ثم الإصلاح.



وخلال لقائه بلجنة النقل، استمع الوزير لبعض المشكلات في الطرق بمحافظة الإسكندرية من أعضاء المحافظة المشاركين في الاجتماع ومنها تأخر إنهاء أعمال الصيانة بمحطة مصر، وسيدي جابر وعدد من الكبارى.



وأشار الوزير إلى أن أعمال صيانة وتأهيل محطة قطار سيدي جابر، بدأ العمل بها منذ قرابة 10 سنوات ولم ينته حتى الآن ونفس الأمر في محطة مصر، وهو ما سيتم الاهتمام به وسرعة إنجازه في الفترة المقبلة.



من جهته قال هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب: نهنئ الشعب المصري كله بتولي الفريق كامل الوزير، مسئولية حقيبة النقل في الحكومة، خصوصا بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وأشار هشام عبد الواحد، إلى أن اللجنة على استعداد تام لاستكمال التنسيق مع الوزارة من أجل الصالح العام، مؤكدا أن اللجنة لديها رؤية في قطاع النقل، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.



وأكد أن هناك تنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أن اللجنة لديها عدد من التشريعات الهامة التي تخدم قطاع النقل، وتسعى لعمل نقلة نوعية في القطاع.



على جانب آخر، أكد النائب جمال آدم، عضو لجنة النقل، ضرورة أن يكون هناك اهتمام بالطرق في محافظة الوادي الجديد والتي تحتاج للصيانة وإعادة التهيئة.



ودعا جمال آدم، وزير النقل، لزيارة المحافظة، وهو ما رد عليه الوزير بالتأكيد على الزيارة في وقت لاحق.



جاء لقاء الوزير بنواب لجنة النقل، في ميناء الإسكندرية، خلال الزيارة التفقدية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة، بمشاركة رزق راغب ضيف الله، ومحمد عبد الله زين الدين، وكيلي اللجنة، والأعضاء عبد الهادي بعجر، وجمال آدم، وسامح السايح، وعلي عساسة، وعماد محروس، ومحمد الكوراني، وحسين خاطر، بالإضافة إلى الدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل.



وشارك في اللقاء رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اللواء أيمن صالح، واللواء طارق شاهين، رئيس ميناء دمياط، واللواء مدحت عطية، رئيس ميناء الإسكندرية، واللواء خالد زهران، رئيس قطاع السلامة البحرية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري.