مبابي يتقدم لباريس سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي

انتهى الشوط الأول بين فريقي مارسيليا وباريس سان جيرمان، بتقدم فريق العاصمة الباريسية بهدف نظيف، في قمة الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي.



شهد الشوط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات النصف الأول من المباراة ، لكن بدون وجود خطورة حقيقية ، وسدد كل فريق كرة على مرمى الخصم، لكن قبل أن ينتهي الشوط، سجل كيليان مبابي هدف التقدم لصالح فريق العاصمة الفرنسية، لينتهي الشوط الأول بتقدم البي إس جي بهدف نظيف.



ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 74 نقطة ، بينما يحتل مارسيليا المركز الرابع برصيد 48 نقطة.