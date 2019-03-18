نشرة أخبار البرلمان.. وزير النقل: اللي يمد إيده على حاجة هنقطعها.. عفيفي: البرلمان الأفريقي أكد حتمية تعميم التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الاحد 17 مارس:
وزير النقل: اللي يغلط نعلمه الصح فين واللي يمد إيده على حاجة هنقطعها
برلماني: العلاج المصري لفيروس سي في طريقة لقتل شبح الكبد بالقارة السمراء
نائب: البرلمان الأفريقي أكد حتمية تعميم التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: تنظم الصالون السياسي الأول بملتقى أسوان
برلماني: ملتقى الشباب العربي والأفريقي يخلق منصة لتبادل الخبرات والآراء
مستقبل وطن: ملتقى الشباب العربي والأفريقي ترسيخ لمبدأ الحوار
برلماني: صادرات مصر وصلت 50 مليار دولار
شباب الأحزاب: منتدى الشباب العربى والأفريقى محرك جديد فى مسيرة التنمية
النائبة هبة هجرس تطالب بمنح الصم رخصة لقيادة السيارات
وزير النقل: اللي يغلط نعلمه الصح فين واللي يمد إيده على حاجة هنقطعها
برلماني: العلاج المصري لفيروس سي في طريقة لقتل شبح الكبد بالقارة السمراء
نائب: البرلمان الأفريقي أكد حتمية تعميم التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: تنظم الصالون السياسي الأول بملتقى أسوان
برلماني: ملتقى الشباب العربي والأفريقي يخلق منصة لتبادل الخبرات والآراء
مستقبل وطن: ملتقى الشباب العربي والأفريقي ترسيخ لمبدأ الحوار
برلماني: صادرات مصر وصلت 50 مليار دولار
شباب الأحزاب: منتدى الشباب العربى والأفريقى محرك جديد فى مسيرة التنمية
النائبة هبة هجرس تطالب بمنح الصم رخصة لقيادة السيارات