الأرصاد: طقس اليوم الاثنين دافئ على القاهرة حار على جنوب الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 24
شبين الكوم 13 24
طنطا 13 23
دمنهور 11 22
الإسكندرية 12 21
بلطيم 12 21
مطروح 10 19
السلوم 10 23
سيوة 08 24
بورسعيد 12 20
دمياط 12 21
الزقازيق 12 24
الإسماعيلية 10 25
السويس 1124
العريش 10 21
رفح 10 20
رأس سدر 13 24
نخل 05 22
نويبع 15 25
طابا 10 23
كاترين 05 19
الطور 14 25
شرم الشيخ 16 25
الغردقة 15 26
مرسى علم 15 25
الفيوم 10 24
بنى سويف 10 24
المنيا 08 25
أسيوط 09 25
سوهاج 10 26
قنا 10 27
الأقصر 12 28
أسوان 13 29
أبوسمبل 13 28
الوادى الجديد 12 28
شلاتين 17 26
أبو رماد 17 25
رأس حدربة 18 24
حلايب 18 25
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 24
شبين الكوم 13 24
طنطا 13 23
دمنهور 11 22
الإسكندرية 12 21
بلطيم 12 21
مطروح 10 19
السلوم 10 23
سيوة 08 24
بورسعيد 12 20
دمياط 12 21
الزقازيق 12 24
الإسماعيلية 10 25
السويس 1124
العريش 10 21
رفح 10 20
رأس سدر 13 24
نخل 05 22
نويبع 15 25
طابا 10 23
كاترين 05 19
الطور 14 25
شرم الشيخ 16 25
الغردقة 15 26
مرسى علم 15 25
الفيوم 10 24
بنى سويف 10 24
المنيا 08 25
أسيوط 09 25
سوهاج 10 26
قنا 10 27
الأقصر 12 28
أسوان 13 29
أبوسمبل 13 28
الوادى الجديد 12 28
شلاتين 17 26
أبو رماد 17 25
رأس حدربة 18 24
حلايب 18 25