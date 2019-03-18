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الأرصاد: طقس اليوم الاثنين دافئ على القاهرة حار على جنوب الصعيد

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:32 ص
القاهرة
القاهرة
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

شبين الكوم 13 24

طنطا 13 23

دمنهور 11 22

الإسكندرية 12 21

بلطيم 12 21

مطروح 10 19

السلوم 10 23

سيوة 08 24

بورسعيد 12 20

دمياط 12 21

الزقازيق 12 24

الإسماعيلية 10 25

السويس 1124

العريش 10 21

رفح 10 20

رأس سدر 13 24

نخل 05 22

نويبع 15 25

طابا 10 23

كاترين 05 19

الطور 14 25

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 15 26

مرسى علم 15 25

الفيوم 10 24

بنى سويف 10 24

المنيا 08 25

أسيوط 09 25

سوهاج 10 26

قنا 10 27

الأقصر 12 28

أسوان 13 29

أبوسمبل 13 28

الوادى الجديد 12 28

شلاتين 17 26

أبو رماد 17 25

رأس حدربة 18 24

حلايب 18 25

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