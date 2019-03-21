مجلة نور تهدي منى الشاذلي صورة كرتونية على الهواء.. فيديو

فاجئ القائمين على مجلة «نور» الإعلامية منى الشاذلي بلوحة كرتونية مرسوم عليها صورتها مع شخصية «نور» خلال لقائهم في برنامج «معكم».



وقالت الدكتورة نهى عباس رئيس تحرير مجلة نور، إن أنهم أصدروا كتاب جديد بعنوان «طاقة نور» به تفنيد للفكر المتطرف بشكل القصة المصورة، وكتاب أخر للشهداء بعنوان «أٍسود الوطن» يقدم قصص الشهداء منهم العميد ساطع النعماني وأحمد المنسي وقصص من سيناء، وكتاب أخر بعنوان «نور الصغير».



وأضافت «عباس» برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي» أن فضيلة الأمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر قرر ان هذه النماذج المشرفة يكونوا منهج للمعاهد الأزهرية، مشيرة إلى أن الهدف من المجلة توضيح الرؤية عند الأطفال.



من جانبها طالبت منى الشاذلي بتحية شيخ الأزهر في الاستوديو.

