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مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-3-2019 والقنوات الناقلة

الخميس 21/مارس/2019 - 08:53 ص
صدى البلد
نور عادل
يشهد اليوم، الخميس، 21 مارس 2019، إقامة العديد من المواجهات في كل التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وعدد من المباريات الدولية الودية.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

*التصفيات المؤهلة ليورو 2020
- كازاخستان×إسكتلندا 17:00 beIN SPORTS HD 3
- قبرص ×سان مارينو 19:00 beIN SPORTS HD 3
- كرواتيا ×اذربيجان 21:45 beIN SPORTS HD 4
- سلوفاكيا ×المجر 21:45 beIN SPORTS HD 7
- ايرلندا الشمالية ×إستونيا 21:45 beIN SPORTS HD 12 EN
- هولندا ×روسيا البيضاء 21:45 beIN SPORTS HD 3
- بلجيكا × روسيا 21:45 beIN SPORTS HD 1
- النمسا ×بولندا 21:45 beIN SPORTS HD 5
- مقدونيا × لاتفيا 21:45 beIN SPORTS HD 6
- الكيان الصهيوني × سلوفينيا 21:45 beIN SPORTS HD 13 EN

*مباريات دولية ودية
- السعودية × الامارات 15:45
- كوسوفو × الدانمارك 20:00

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