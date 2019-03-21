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توفيق عكاشة: السادات كان زعيما بالفطرة وليس بصندوق الانتخابات.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 08:45 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
عبد الخالق صلاح
أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أنه لم يكن هناك أحد يتوقع أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قادر على تحقيق النصر؛ عقب هزيمة 67.

وأضاف عكاشة، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، :" الرئيس السادات استلم البلد بدون دستور، وكانت تدار بإعلان دستوري مؤقت؛ والبعض كان يرى السادات منحازا للإعلام لأنه هو من أسس جريدة الجمهورية".

وتابع عكاشة: " الرئيس السادات استطاع أن يوحد العرب، لأنه كان يتميز ببعد النظر وكان زعيما بالفطرة وليس بصندوق انتخابات.

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