توفيق عكاشة يحكي كواليس بداية عهد السادات وآثار هزيمة 67.. فيديو

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الرئيس الراحل أنور السادات تولى الحكم عقب وفاة الرئيس جمال عبد الناصر سبتمبر عام 1970، ولم يكن هناك أحد يتوقع أن السادات قادر على تحقيق النصر؛ عقب هزيمة 67.



وأضاف عكاشة، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"،: "أيام السادات كنت تمشي في الشارع الصبح تحس إنه ليل .. الدنيا كانت شكلها أسود وده كان سببه هزيمة يونيو عام 1967، الشعب كانت نفسيته تعبانة والناس زعلانة أن الجيش تعرض لهزيمة".



وتابع عكاشة: هزيمة 67 كانت فادحة دمر فيها أكثر من 50% من الجيش المصري وتحولت القوات المسلحة المصرية لجيش حالته النفسية سيئة".



واستطرد عكاشة: الرئيس السادات استلم البلد بدون دستور، وكانت تدار بإعلان دستوري مؤقت؛ والبعض كان يرى السادات منحازا للإعلام لأنه هو من أسس جريدة الجمهورية".



وأكمل عكاشة: الرئيس السادات استطاع أن يوحد العرب، لأنه كان يتميز ببعد النظر وكان زعيما بالفطرة وليس بصندوق انتخابات.

