افتتاح النصب التذكاري للشهيد منسي بمنيا القمح.. صور

قال اللواء مصطفي عبيه رئيس مركز ومدينة منيا القمح انه تم تنظيم احتفالية كبرى وإزاحة الستار على النصب التذكاري للشهيد "أحمد منسي" ابن مركز منيا القمح بحضور عدد كبير من ابناء المركز وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وزوجة الشهيد وذلك علي هامش احتفالات المدينة بعيدها القومي.



الجدير بالذكر أن الشهيد "أحمد منسي"، ضابط الصاعقة المصرية، ولد عام 1977 بـمحافظة الشرقية واستشهد في 7 يوليو 2017 خلال التصدي لهجوم إرهابي في شمال سيناء.



وأنشأت الدولة كوبري باسم "الشهيد أحمد منسي"، حيث يقع بمنطقة نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.