مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 في انفجار خلال مهرجان للمزارعين بجنوب أفغانستان

أفادت وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية بأن أربعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، اليوم السبت، وأصيب 10 آخرون في انفجار استهدف مهرجانا للمزارعين في مدينة لاشكار جاه بإقليم هلمند بجنوب البلاد.



وأعلن المكتب الإعلامي لحاكم الإقليم أن الانفجار استهدف ستادا رياضيا خلال مهرجان المزارعين بمناسبة بدء فصل الربيع بمدينة لاشكار جاه.. ولم تعلن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن الانفجار.