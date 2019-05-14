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رياضة

بناءً على رغبة لاسارتى.. الأهلى يطلب مواجهة إنبى بملعب برج العرب

الثلاثاء 14/مايو/2019 - 11:11 ص
الأهلى وإنبي
الأهلى وإنبي
عبد الحكيم أبو علم - عمرو الحلوانى
أرسل النادى الأهلى خطابا رسميا إلى اتحاد كرة القدم من أجل نقل مباراة الفريق الأول أمام إنبى المقرر إقامتها الخميس المقبل فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من منافسات الدورى الممتاز من ملعب بتروسبورت إلى ملعب برج العرب.

وتشهد الساعات الحالية معرفة موقف الأمن وإدارة ملعب برج العرب من استضافة مباراة الأهلى أمام إنبى، وفى حال موافقة الأمن وإدارة الملعب سيتم نقله إلى برج العرب بشكل رسمى وصدور قرار بذلك.

أما فى حال عدم موافقة إدارة برج العرب، فإن المباراة ستقام على ملعب بتروسبورت وفقا لما هو محدد، وجاء طلب الأهلى بنقل المباراة إلى برج العرب وفقا لرؤية فنية من قبل مارتن لاسارتى، المدير الفنى، الذى يرى أن الأفضل للأهلى مواجهة الفريق البترولى على ملعب "واسع" نتيجة لجوء الفريق المنافس إلى التكتلات الدفاعية بجانب أن ملعب بتروسبورت هو ملعب إنبى فى الأساس.

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